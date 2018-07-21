مقتل 8 مسلحين أكراد بقصف تركي شمالي العراق

قالت رئاسة الأركان العامة التركية اليوم السبت في بيان، إنها قتلت 8 عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، بغارات جوية جنوب شرقي تركيا، وشمالي العراق.

وذكر البيان أن الطائرات الحربية التركية شنّت الجمعة واليوم السبت، غارات جوية على مواقع التنظيم الكردستاني في ريف هكاري، ومنطقتي "أفاشين- باسيان" و"زاب" شمالي العراق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "حزب العمال الكردستاني" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

وتأتي الغارات الجوية التركية الأخيرة ردا على هجمات ينفذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

المصدر: "الأناضول