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إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاما

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إريتريا تعين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاما
Reuters Tiksa Negeri
استقبال حافل لأول طائرة إثيوبية تحط في مطار أسمرة
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أعلنت حكومة إريتريا تعيين أول سفير لها في إثيوبيا منذ 20 عاما، وعقب توقيع اتفاق أسمرة وعودة التقارب بين البلدين.

وكتب وزير الإعلام الإريتري يماني ميسكيل على حسابه في "تويتر": "تولى المنصب سميري روسوم، الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم وسفير إريتريا السابق لدى الولايات المتحدة".

ومنذ توقيع اتفاق في أسمرة مطلع يوليو الحالي، لاستعادة العلاقات بين الجارتين، اتخذ زعيما البلدين خطوات سريعة لتجاوز عداء دام 20 عاما.

وعينت إثيوبيا الخميس الماضي رضوان حسين، الذي كان سفيرها لدى إيرلندا، مبعوثا لها في إريتريا.

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رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أديس أبابا، الإثيوبيا، 15 يوليو 2018 رئيس إريتريا يفتتح سفارة بلاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وجاء التقارب بين البلدين بعد تولي أبي أحمد رئاسة وزراء إثيوبيا في أبريل الماضي، وإعلانه عن رغبته في تنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى الحرب بين البلدين.

ووصلت الأربعاء الماضي طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى أسمرة في أول رحلة من نوعها منذ 20 عاما، وكانت في استقبالها فرق فنية تلوح بالورود والأعلام، فيما التقى أفراد عائلات فرقتها سنوات الحرب والعداء في مشهد مؤثر.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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