صور زوجة الداعشي أبو عمر الشيشاني المعتقلة في تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية صورا أكدت أنها لزوجة المدعو أبو عمر الشيشاني، القيادي في التنظيم الإرهابي، بعد إلقاء السلطات التركية القبض عليها.

السلطات التركية تعتقل (سيدا دوداركيفا) زوجة ابو عمر الشـيشاني أحد قادة تنظيم الدولة سابقا مع طفليها في تركيا.

يذكر ان الشيشاني قتل قبل عام

وكان من اشهر القادة اعلاميا وعسكريا @TomtheBasedCat@DavidMWitty1@DJinextremispic.twitter.com/LU5SmlqA64 — &TheGodFather& (@mh1010q) July 20, 2018

وأعلنت أنقرة أمس اعتقال 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" بمن فيهم "سيدا دودوركايفا"، زوجة الشيشاني، وزير حرب "داعش"، وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

Istanbul police capture 5 terror suspects, including Seda Dudurkaeva, wife of top Daesh terrorist Abu Omar al-Shishani and daughter of former Chechen minister https://t.co/bl07uimKAK — DAILY SABAH (@DailySabah) July 19, 2018

وتؤكد سيدا أن زوجها أبو عمر الشيشاني واسمه الحقيقي تاراخان باتيرشيفلي، وهو من مواليد جورجيا، قد قتل عام 2016.

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المصدر: " ديلي صباح"