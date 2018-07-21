 
مباشر

صور زوجة الداعشي أبو عمر الشيشاني المعتقلة في تركيا

أخبار العالم

صور زوجة الداعشي أبو عمر الشيشاني المعتقلة في تركيا
AFP
أبو عمر الشيشاني.. صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjp3

نشرت وسائل إعلام تركية صورا أكدت أنها لزوجة المدعو أبو عمر الشيشاني، القيادي في التنظيم الإرهابي، بعد إلقاء السلطات التركية القبض عليها.

وأعلنت أنقرة أمس اعتقال 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" بمن فيهم "سيدا دودوركايفا"، زوجة الشيشاني، وزير حرب "داعش"، وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وتؤكد سيدا أن زوجها أبو عمر الشيشاني واسمه الحقيقي تاراخان باتيرشيفلي، وهو من مواليد جورجيا، قد قتل عام 2016.

إقرأ المزيد
الإرهابي ابو عمر الشيشاني واشنطن ترجح مقتل "أبو عمر الشيشاني" بغارة جوية في سوريا

المصدر: " ديلي صباح"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا