صور زوجة الداعشي أبو عمر الشيشاني المعتقلة في تركيا
نشرت وسائل إعلام تركية صورا أكدت أنها لزوجة المدعو أبو عمر الشيشاني، القيادي في التنظيم الإرهابي، بعد إلقاء السلطات التركية القبض عليها.
السلطات التركية تعتقل (سيدا دوداركيفا) زوجة ابو عمر الشـيشاني أحد قادة تنظيم الدولة سابقا مع طفليها في تركيا.— &TheGodFather& (@mh1010q) July 20, 2018
يذكر ان الشيشاني قتل قبل عام
وكان من اشهر القادة اعلاميا وعسكريا @TomtheBasedCat@DavidMWitty1@DJinextremispic.twitter.com/LU5SmlqA64
وأعلنت أنقرة أمس اعتقال 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" بمن فيهم "سيدا دودوركايفا"، زوجة الشيشاني، وزير حرب "داعش"، وأحد المستشارين المقربين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
Istanbul police capture 5 terror suspects, including Seda Dudurkaeva, wife of top Daesh terrorist Abu Omar al-Shishani and daughter of former Chechen minister https://t.co/bl07uimKAK— DAILY SABAH (@DailySabah) July 19, 2018
وتؤكد سيدا أن زوجها أبو عمر الشيشاني واسمه الحقيقي تاراخان باتيرشيفلي، وهو من مواليد جورجيا، قد قتل عام 2016.
المصدر: " ديلي صباح"