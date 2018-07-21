مخاوف أمريكية من خسارة سوق السلاح لصالح روسيا

دعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الجمعة لمنح استثناءات من العقوبات الأمريكية للدول التي تشتري الأسلحة الروسية، بهدف تفادي الدفع ببعض البلدان "للارتماء الكامل في أحضان روسيا".

وأكد ماتيس في بيان له أمس الجمعة أهمية العقوبات المفروضة على روسيا، بما يجعلها تدفع ثمن ما وصفه بـ"سلوكها العدواني والمزعزع للاستقرار".

وأشار ماتيس رغم ذلك، إلى ضرورة منح وزير الخارجية الأميركي إمكانية منح الإعفاءات من "قانون احتواء خصوم أمريكا عبر العقوبات" للدول، بما يتيح لبعضها "إقامة علاقات أمنية أقوى مع الولايات المتحدة"، وتقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.

وشدد الوزير على أن السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كانت واشنطن تريد تعزيز "شركاء معينين في مناطق أساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا".

ولا يزال قانون "احتواء خصوم أمريكا" يثير الجدل، إذ يخشى البعض أن تطال العقوبات حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة كالهند، وتضر بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات.

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وتستورد الهند التي تتصدر قائمة مشتري السلاح في العالم المعدات العسكرية الروسية منذ أمد طويل، وتبحث مع موسكو الحصول منها على صواريخ "إس-400" للدفاع الجوي ذائعة الصيت.

وكان ماتيس قد زار الهند العام الماضي، وسيعود إليها في سبتمبر المقبل مع وزير الخارجية مايك بومبيو لإجراء محادثات تأجلت مرتين.

المصدر: أ ف ب