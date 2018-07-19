مقتل 14 مدنيا في غارة جوية شمالي أفغانستان

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان قولهم، إن 14 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في ضربة جوية نفذت خلال عملية لقوات الأمن الأفغانية اليوم الخميس، قرب مدينة قندوز شمالي البلاد.

وأكد المتحدث باسم حاكم قندوز، نعمة الله تيموري، أن 14 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في الغارة الجوية على تشاردارا وهي منطقة تقع خارج مدينة قندوز وشهدت لفترة طويلة معارك بين حركة طالبان وقوات الأمن الحكومية.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية محمد رادمانيش، بأن عددا من المدنيين قتلوا لكنه قال إن الواقعة لا تزال محل تحقيق، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إن كانت الضربة نفذتها القوات الجوية الأفغانية أم طائرات أمريكية.

وأضاف: "أرسل فريق تحقيق من كابول إلى الإقليم للتحقيق في الواقعة... في الوقت الراهن من الصعب تحديد عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا أو الجهة التي نفذت الضربة الجوية".

وفي هذا السياق، ذكر تقرير صدر عن الأمم المتحدة هذا الأسبوع أن عدد القتلى والمصابين ارتفع بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري بسبب الضربات الجوية.

المصدر: "رويترز"