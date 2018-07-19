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ترامب: أتطلع للقاء ثان مع بوتين

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ترامب: أتطلع للقاء ثان مع بوتين
Reuters Leah Millis
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء ثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قمتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وكتب ترامب في تغريدة: "اللقاء مع روسيا كان نجاحا كبيرا، عدا للعدو الحقيقي للشعب ووسائل الإعلام المزيفة.. أتطلع إلى لقاء ثان لكي نتمكن من البدء بتنفيذ بعض من المواضيع الكثيرة التي ناقشناها، ومنها التصدي للإرهاب، أمن إسرائيل، والانتشار النووي، والهجمات السيبرانية، والتجارة، وأوكرانيا، والسلام في الشرق الأوسط، وكوريا الشمالية وأكثر من ذلك".

وأضاف: "هناك الكثير من الإجابات، بعضها سهل وبعضها صعب، لكن يمكن حلها جميعا".

المصدر: الصفحة الرسمية لدونالد ترامب 

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