ترامب: أتطلع للقاء ثان مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء ثان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد قمتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وكتب ترامب في تغريدة: "اللقاء مع روسيا كان نجاحا كبيرا، عدا للعدو الحقيقي للشعب ووسائل الإعلام المزيفة.. أتطلع إلى لقاء ثان لكي نتمكن من البدء بتنفيذ بعض من المواضيع الكثيرة التي ناقشناها، ومنها التصدي للإرهاب، أمن إسرائيل، والانتشار النووي، والهجمات السيبرانية، والتجارة، وأوكرانيا، والسلام في الشرق الأوسط، وكوريا الشمالية وأكثر من ذلك".

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ يوليو ٢٠١٨

....proliferation, cyber attacks, trade, Ukraine, Middle East peace, North Korea and more. There are many answers, some easy and some hard, to these problems...but they can ALL be solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ يوليو ٢٠١٨

وأضاف: "هناك الكثير من الإجابات، بعضها سهل وبعضها صعب، لكن يمكن حلها جميعا".

المصدر: الصفحة الرسمية لدونالد ترامب