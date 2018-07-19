فنيون إيرانيون يكسرون الحظر ويعيدون للجو مقاتلة F14 أمريكية

أصلح فنيون إيرانيون مقاتلة أمريكية قديمة من طراز F14 بقدراتهم الذاتية، وأعادوها للتحليق في الجو على الرغم من الحصار المطبق الذي تفرضه واشنطن على تصدير قطع غيار الطيران إلى طهران.

وأفاد قسم العلاقات العامة لدى سلاح الجو الإيراني، بأنه تم إنجاز إصلاح المقاتلة وصيانتها وإعدادها للطيران على أيدي مجموعة من الخبراء الإيرانيين (الرواد والشبان) في قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية في مدينة أصفهان، مشيرا إلى أنه تم إلحاق المقاتلة بالقوات الجوية الإيرانية، بعد إجراء الاختبارات النهائية عليها.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العمل بنظام العقوبات الأحادية التي تفرضها بلاده على إيران في مايو الماضي، بعد انسحابه غير المبرر من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي توصلت إليها سداسية الوسطاء الدوليين، وفوق ذلك وعد بتشديد هذه العقوبات لتصبح الأقسى في تاريخ فرض بلاده العقوبات على دولة أجنبية.

المصدر: إرنا