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مترجمة ترامب بوتين المطلوبة للاستجواب.. من هي؟

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مترجمة ترامب بوتين المطلوبة للاستجواب.. من هي؟
Reuters / Kevin Lamarque
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي
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رغم مرور 48 ساعة على اجتماع هلسنكي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن أصداءه متواصلة، حيث دعا عضوان بالكونغرس لمثول مترجمة ترامب أمام المشرعين.

وطالب عضوا الكونغرس باستدعاء المترجمة مارينا غروس التي حضرت الاجتماع، من أجل الإدلاء بشهادتها ومعرفة حقيقة ما دار خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين في هلسنكي.

المترجمة مارينا غروس والتي يمكن وصفها بالـ"صندوق الأسود"، كانت الأمريكية الوحيدة الموجودة في الاجتماع الخاص الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي انضم إليه أيضا مترجم شفوي.

وللمترجمة الأمريكية مارينا غروس وزن خاص على الساحة السياسية الدولية عامة والأمريكية خاصة، كونها الشخص الوحيد في أرجاء المعمورة ما يعطي تقييما وتفاصيل لما حدث في الاجتماع الخاص الذي تواصل لأكثر من ساعتين بين الزعيمين.

من مارينا غروس وأين ظهرت ؟

اسمها مارينا غروس تعمل مترجمة بوزارة الخارجية الأمريكية وقد عملت لصالح دوائر الدولة لسنوات، خاصة وأنها رافقت عام 2008 سيدة أمريكا الأولى لورا بوش إلى سوتشي.

غروس رافقت أيضا وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون كمترجمة خلال زيارته موسكو في شهر أبريل 2017، لكن المعلومات بشأنها تبقى شحيحة حيث لم يتسن لنا معرفة تفاصيل أكثر عن حياتها والمراكز التي شغلتها في الإدارة الأمريكية.

مارينا غروس أثناء مرافقتها سيدة أمريكا الأولى لورا بوش إلى سوتشي

georgewbush-whitehouse.archives.gov
georgewbush-whitehouse.archives.gov
georgewbush-whitehouse.archives.gov
georgewbush-whitehouse.archives.gov
georgewbush-whitehouse.archives.gov
georgewbush-whitehouse.archives.gov

غروس أثناء مرافقتها وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون خلال زيارته موسكو

www.flickr.com/photos/statephotos/
www.flickr.com/photos/statephotos/
www.flickr.com/photos/statephotos/

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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