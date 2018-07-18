مترجمة ترامب بوتين المطلوبة للاستجواب.. من هي؟

رغم مرور 48 ساعة على اجتماع هلسنكي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن أصداءه متواصلة، حيث دعا عضوان بالكونغرس لمثول مترجمة ترامب أمام المشرعين.

وطالب عضوا الكونغرس باستدعاء المترجمة مارينا غروس التي حضرت الاجتماع، من أجل الإدلاء بشهادتها ومعرفة حقيقة ما دار خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين في هلسنكي.

المترجمة مارينا غروس والتي يمكن وصفها بالـ"صندوق الأسود"، كانت الأمريكية الوحيدة الموجودة في الاجتماع الخاص الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي انضم إليه أيضا مترجم شفوي.

وللمترجمة الأمريكية مارينا غروس وزن خاص على الساحة السياسية الدولية عامة والأمريكية خاصة، كونها الشخص الوحيد في أرجاء المعمورة ما يعطي تقييما وتفاصيل لما حدث في الاجتماع الخاص الذي تواصل لأكثر من ساعتين بين الزعيمين.

"I think it's a good start. A very, very good start for everybody," said Pres Trump of his one-on-one with Pres Putin. US delegation includes @SecPompeo, WH Chief of Staff John Kelly, US Amb to Russia Jon Huntsman, NSC Dir of Russian Affairs Fiona Hill, interpretor Marina Gross. pic.twitter.com/oFqhEaxIjM — Mark Knoller (@markknoller) ١٦ يوليو ٢٠١٨

من مارينا غروس وأين ظهرت ؟

اسمها مارينا غروس تعمل مترجمة بوزارة الخارجية الأمريكية وقد عملت لصالح دوائر الدولة لسنوات، خاصة وأنها رافقت عام 2008 سيدة أمريكا الأولى لورا بوش إلى سوتشي.

غروس رافقت أيضا وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون كمترجمة خلال زيارته موسكو في شهر أبريل 2017، لكن المعلومات بشأنها تبقى شحيحة حيث لم يتسن لنا معرفة تفاصيل أكثر عن حياتها والمراكز التي شغلتها في الإدارة الأمريكية.

مارينا غروس أثناء مرافقتها سيدة أمريكا الأولى لورا بوش إلى سوتشي

غروس أثناء مرافقتها وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون خلال زيارته موسكو

المصدر: وكالات