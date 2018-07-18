عقب لقائه ترامب.. بوتين يرسل مبعوثه الخاص المعني بسوريا إلى إيران

أعلنت السفارة الروسية لدى طهران، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، سيقوم غدا بزيارة عمل إلى إيران.

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وأوضحت السفارة في بيان مقتضب وزعته على الوكالات الروسية أن "لافرينتييف سيصل إلى طهران الخميس وسيعقد اجتماعا في مجلس الأمن الإيراني".

وأضافت السفارة في بيانها: "هذه الزيارة ستستغرق يوما واحدا وليس من المخطط عقد اجتماعات أخرى خلالها".

من جانبه، نقل موقع "RBC" الروسي أن لافرينتييف "يتوجه إلى إيران لإطلاع قيادتها على نتائج المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، حول ملفات الشرق الأوسط"، خلال قمتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم 16 يونيو.

وأوضح الموقع نقلا عن مصادر أن المبعوث الروسي، الذي حضر المحادثات في هلسنكي، سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين الإجراءات المشتركة المحتملة للجانبين في ظل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين بوتين وترامب.

وشكلت قضية سوريا أحد أهم مواضع المحادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وقال بوتين، عقب اللقاء: "من الضروري، بعد دحر الإرهابيين جنوب غرب سوريا بشكل كامل، تكييف الوضع في مرتفعات الجولان بالتوافق التام مع الاتفاق المؤرخ بالعام 1974 حول فصل القوات الإسرائيلية والسورية".

واعتبر الرئيس الروسي أن "هذا سيتيح إعادة الهدوء إلى منطقة الجولان وإحياء نظام وقف إطلاق النار بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل وضمان أمن الدولة العبرية بشكل وثيق".

بدوره، أعلن ترامب أن بلاده لن تسمح لإيران بالاستفادة من دحر تنظيم "داعش" في سوريا، وذكر أن الرئيسين اتفقا خلال القمة على ضرورة ضمان أمن إسرائيل، وذلك في ظل مخاوف الأخيرة من التمركز العسكري الإيراني قرب حدودها جنوب سوريا.

وتمثل إيران أحد أهم شركاء الحكومة الروسية في جهودها لتسوية الأزمة السورية باعتبار الجمهورية الإسلامية دولة ضامنة لعملية أستانا التفاوضية إلى جانب روسيا وتركيا.

وقبل اللقاء مع ترامب في هلسنكي، استقبل بوتين، يوم 12 يوليو، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، في موسكو.

المصدر: وكالات روسية + RBC