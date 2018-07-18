ما الذي حل بتعابير وجه ميلانيا ترامب فجأة!

انصب اهتمام رواد في مواقع التواصل الاجتماعي على مشهد تغيرت فيه ملامح وجه ميلانيا ترامب فجأة، أثناء وقوفها بجانب زوجها في هلسنكي مقابل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويظهر المشهد الذي تداوله المستخدمون ومواقع إخبارية، أن ميلانيا ترامب تقدمت وزوجها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقامت بمصافحته وتبادل عبارات المجاملة، تعلو وجهها ابتسامة عريضة اختفت فجأة بسرعة البرق حين لمحت الكاميرا الموجهة إليها.

وكتب مستخدمو الإنترنت من وحي هذا التغير المفاجئ لملامح وجه ميلانيا ترامب، تعليقات مختلفة، رأى أحدها أن ميلانيا بدت كما لو أنها نظرت في عيني الرعب بذاته، وقال آخر إن نظرتها أصابت صاحبها بقشعريرة.

المصدر: lenta.ru