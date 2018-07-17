روما تؤكد غلق المنافذ أمام المهاجرين: سيرون الموانئ الإيطالية على البطاقات البريدية فقط

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن سفينتين تابعتين لمنظمات غير حكومية إسبانية تنشط في البحر المتوسط، عادتا إلى عرض البحر في انتظار حمولتهما من البشر.

وكتب سالفيني في تغريدة على "تويتر" الثلاثاء، أن على هذه المنظمات توفير الوقت والمال، فهي سترى الموانئ الإيطالية على البطاقات البريدية فقط.

Due navi di Ong spagnole sono tornate nel Mediterraneo in attesa del loro carico di esseri umani. Risparmino tempo e denaro, i porti italiani li vedranno in cartolina. pic.twitter.com/OzBBprnkNI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 июля 2018 г.

وقال في تغريدة ثانية "أكاذيب وإهانات بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية تؤكد أننا على حق: تخفيض حالات المغادرة والهبوط يعني الحد من الموتى، والحد من أرباح أولئك الذين يتكهنون بالهجرة غير الشرعية.. أنا متمسك بقوة بغلق المنافذ"

Bugie e insulti di qualche ONG straniera confermano che siamo nel giusto: ridurre partenze e sbarchi significa ridurre i morti, e ridurre il guadagno di chi specula sull'immigrazione clandestina.

Io tengo duro. #portichiusi e #cuoriapertihttps://t.co/TzC3X6Amwo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 июля 2018 г.

وكان وزير الداخلية الإيطالي قد قال الاثنين إن هناك سفينتين لمنظمتين غير حكوميتين من إسبانيا في المياه الليبية، ومن الواضح أنهما في تواطؤ مع المهربين، مضيفا "لذلك لن ترسو هاتين السفينتين في إيطاليا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء