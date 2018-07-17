صحف ومواقع ناطقة بالعربية تلقي الضوء على قمة هلسنكي

تناولت الصحف العربية قمة بوتين-ترامب في هلسنكي من زوايا مختلفة وبمواقف متفاوتة، لكنها أجمعت على أنها ستترك انعكاساتها على المنطقة وقضاياها، ولا سيما على الأزمة السورية.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان "قمة هلسنكي ومحاولة اختراق واشنطن التحالفات الدولية": ترتسم المحاولة الأمريكية في اختراق التحالفات الدولية، القائمة أو المحتملة، إن على مستوى شمال العالم، أو في الإطار الجنوبي له. ويبقى التساؤل حول إمكانية النجاح الأمريكي في تفكيك السياسات الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، في حال دخلت إسرائيل على الخط.

وتحت عنوان: "بوتين يشيد بـ"كفاءة" ترامب" أورد موقع إيلاف الإلكتروني: قول بوتين إن ترامب "محاور مثير للاهتمام"، وذلك بعد محادثاتهما التي استمرت لساعات. وأضاف: "الجميع يعتقد أنه رجل أعمال حصرًا. أنا لا أعتقد أن الأمر كذلك، لأنه رجل سياسة الآن".

واعتبر بوتين أن ترامب "يعرف كيف يستمع، وينصت لما يريده الناخب والرأي العام منه، وهو يقوم بعمل جيد في هذا الشأن".

وتحت عنوان: "ترامب ينتحر سياسيا... والجمهوريون يحفرون قبره" قال الموقع ذاته: "يمكن القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "انتحر سياسيا" لإرضاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي الثلاثاء".

فترامب بدلاً من إدانة موسكو "بمزاعم تدخلها بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016"، قام بتبرئتها، وأخذ يطعن بمصداقية مؤسسات أمريكية مثل أجهزة الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل التي تترأسها شخصيات عيّنها بنفسه".

المصدر: صحف عربية



