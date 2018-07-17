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السفير الأمريكي الأسبق: بوتين حقق انتصارا خياليا في قمته مع ترامب

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السفير الأمريكي الأسبق: بوتين حقق انتصارا خياليا في قمته مع ترامب
Reuters Beck Diefenbach
السفير الأمريكي الأسبق لدى موسكو، مايكل ماكفول
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اعتبر السفير الأمريكي الأسبق لدى موسكو، مايكل ماكفول، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق انتصارا كبيرا في قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وغرد ماكفول على صفحته في "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الآن حقق بوتين انتصارا خياليا في هلسنكي".

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وبحسب السفير الأسبق فقد كان مستوى التوقعات منخفضا بالنسبة لترامب، ومع أن كل ما كان مطلوبا منه هو إبداء "ولو مقاومة ضعيفة"، إلا أنه فضل عدم إبدائها، مشيرا إلى أن هذا التطور مخيب للأمل.

ووصف ماكفول القمة الروسية الأمريكية بـ"الفظيعة"، أما التقييم العالي لنتائجها من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فاعتبره دليلا على "الاستسلام التام من قبل الولايات المتحدة".

وعقد اللقاء الذي طال انتظاره بين بوتين وترامب يوم الاثنين 16 يوليو في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ودام حوالي أربع ساعات. وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي محادثات مغلقة وعلنية، بحثا خلالها التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وموضوع "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية 2016، وتسوية الأزمة السورية، ونقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ومواضيع أخرى.

المصدر: صحيفة مومسومولسكايا برافدا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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