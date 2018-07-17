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عشرات المدنيين السوريين يقتربون من السياج الإسرائيلي في الجولان

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عشرات المدنيين السوريين يقتربون من السياج الإسرائيلي في الجولان
Reuters Ronen Zvulun
تجمع المدنيين السوريين قرب السياج الفاصل في الجولان المحتلة
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أفادت وكالة "رويترز" بأن عشرات المدنيين السوريين تجمعوا عند السياج الفاصل في هضبة الجولان المحتلة.

وحسب المعلومات الواردة، تجمع المدنيون على بعد نحو 200 متر من السياج، ويرفع بعضهم رايات بيضاء.

وبدأ السوريون بمغادرة المكان بعد أن طالبهم جنود إسرائيليون باللغة العربية وعبر مكبرات الصوت بالابتعاد عن السياج.

وفي وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو لـ "رويترز تي في" من موقع الأحداث أحد الجنود الإسرائيليين، وهو يطالب السوريين المجتمعين قرب السياج بالمغادرة، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن يتخذ أي إجراءات ضدهم في حال ابتعدوا عن السياج.

المصدر: رويترز

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