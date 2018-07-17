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سيئول: استئناف خط الاتصال العسكري الغربي بين الكوريتين

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سيئول: استئناف خط الاتصال العسكري الغربي بين الكوريتين
RT
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أعلنت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن الكوريتين استعادتا بالكامل خط الاتصالات العسكرية على طول الجزء الغربي من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قوله، إن "استعادة خط الاتصالات الغربي وتطبيعه بالكامل جاء كجزء من الجهود الرامية إلى تنفيذ إعلان بانمونجوم"، مضيفا أن ذلك سيسهم عمليا في جهود الكوريتين لتخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بينهما.

وأشار المصدر إلى الإعلان الصادر عن قمة 27 أبريل بين الكوريتين، الذي اتفقت بموجبه الكوريتان على وقف جميع الأعمال العدائية ضد بعضهما البعض وتعزيز العلاقات الثنائية ونزع السلاح النووي بالكامل في شبه الجزيرة الكورية.

وتعد الاستعادة الكاملة لخط الاتصالات العسكرية جزءا من اتفاقية المحادثات العسكرية التي عقدتها الكوريتان على مستوى الجنرالات في 14 يونيو الماضي، وهي أول محادثات من نوعها منذ عشر سنوات.

يذكر أن الخط الغربي، الذي تم إنشاؤه عام 2002 بغية إقامة الاتصالات عن طريق الهاتف والفاكس، أوقف عام 2016 عقب إغلاق سيئول لمجمع "كيسونغ" الصناعي الواقع بين الكوريتين.

وسمح مجلس الأمن الدولي لكوريا الجنوبية بتقديم المعدات إلى كوريا الشمالية لاستعادة خط الاتصال العسكري كاستثناء من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تعيد الكوريتان توصيل الخط الشرقي الذي تم إغلاقه في عام 2011 على خلفية التوترات العسكرية بين سيئول وبيونغ يانغ، وتوقفه بشكل كامل جراء حريق هائل في عام 2013.

المصدر: "يونهاب"

 

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