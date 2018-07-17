كيم جونغ أون يتفقد موقع بناء سد وينتقد المسؤولين على عدم الكفاءة

انتقد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بشدة المسؤولين الكوريين لعدم كفائتهم، وجاء ذلك خلال عملية تفتيش قام بها مؤخرا لموقع بناء في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم انتقد خلال "التوجيه الميداني" في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية تحت الإنشاء في أورانغتشون بمقاطعة هامغيونغ الشمالية، انتقد العمال والمسؤولين لعدم إكمال البناء خلال ما يقرب من 20 عاما.

وأرجع كيم تأخير إنجاز العمل إلى المسؤولين الذين لم يخرجوا لتفتيش الموقع لسنوات وفشلوا في وضع استراتيجيات اقتصادية مناسبة لتسريع مشروع البناء الذي بدأ منذ 17 عاما.

ونقلت الصحيفة عن كيم قوله باللغة الإنجليزية، إن مجلس الوزراء حدد المشروع كمشروع ضروري ينبغي تسريعه، ولكن لم يتخذ أي تدبير عملي بهذا الشأن.

وأضاف أن الأسوأ من ذلك أن المسؤولين عن الاقتصاد الوطني يظهرون في كل حفل افتتاحي لمحطات الطاقة، بالرغم من أنهم لم يفتشوا أبدا محطات الطاقة والسدود عندما كانت قيد الإنشاء.

وجاءت انتقادات كيم في الموقع بعد أسابيع من إعلان وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أن الزعيم انتقد بشدة الموظفين على عدم العمل بجد كاف، وذلك خلال جولته التفقدية لمصانع النسيج في بلدة تقع على الحدود الشمالية الغربية.

المصدر: يونهاب