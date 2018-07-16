بوتين حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية: حرروا عقولكم من هذه التفاهات!

كما هو متوقع، الرئيس الأمريكي، لم يغفل أثناء قمته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، عن طرح موضوع "تدخل موسكو" في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين، صرح بوتين بأنه تناول موضوع "التدخل" المزعوم مع ترامب، وأنه اضطر ليجدد للرئيس الأمريكي ما قاله مرارا، وهو أن "الدولة الروسية لم ولن تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية الأمريكية، بما في ذلك العمليات الانتخابية".

كما أكد بوتين استعداد بلاده لدراسة "مواد محددة، في حال تقديمها" من قبل واشنطن، في إطار فريق عمل مشترك حول الأمن الإلكتروني.

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من جانبه، كشف ترامب أنه وجد من الأجدر أن يطرح أمام بوتين هذه القضية بكل صراحة وقد ناقشاها بصورة جدية.

ولدى رده على أسئلة الصحفيين، أشار الرئيس الروسي إلى عدم وجود أي أدلة تدعم فرضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ولا عجب في فشل الدعوى القضائية الذي تم رفعها في الولايات المتحدة في حق شركة "كونكورد" بتهم تتعلق بالتدخل المزعوم).

كما نصح الرئيس الروسي الصحفيين الأمريكيين ترك الأحاديث عن قيام الاستخبارات الروسية بجمع معلومات مسيئة لسمعة ترامب، منذ زيارته الأولى إلى روسيا بصفته رجل أعمال. وقال بوتين: "عندما زار السيد ترامب موسكو لم أكن حتى على علم بوجوده هناك. مع احترامي للسيد ترامب كرئيس للدولة الأمريكية، لم أكن أعلم حينذاك أنه موجود في موسكو". وأضاف مخاطبا الصحفيين الأمريكيين: "حرروا عقولكم من هذه التفاهات!".

ترامب يشيد بعرض بوتين "غير العادي"

من جهته، صرح ترامب بأنه يثق "ثقة عظيمة" بالاستخبارات الأمريكية التي تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات، لكنه اعترف بأن "الرئيس بوتين كان اليوم حاسما وحازما للغاية في نفيه لأي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية".

وأشاد ترامب بعرض الرئيس الروسي استقبال محققين أمريكيين معنيين بالتحقيق في قضية 12 مواطنا روسيا (متهمين مؤخرا من قبل واشنطن بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات 2016)، كي يتعاونوا مع زملائهم الروس لمعرفة الحقيقة في هذا الأمر. وأضاف ترامب: "برأيي هو عرض مغر".

المصدر: وكالات