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سفينة في المحيط الهادئ تتعرض لقصف أمريكي وياباني وأسترالي

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تعرضت سفينة الإنزال، راسين، لهجوم صاروخي نفذته القوات الأمريكية واليابانية والأسترالية، المشاركة في مناورات RIMPAC في المحيط الهادئ.

ويبلغ وزن هذه السفينة، التي تم إخراجها من الخدمة عام 1993، حوالي 5.1 ألف طن.

وجرى قصف السفينة، بصواريخ، NSM (الصواريخ الهجومية البحرية) وصواريخ  Type 12، وصواريخ HIMARS و AGP-84 Harpoon و UGM-84 Harpoon وطوربيدات من نوع Mk48.

وعلى قناة "يوتيوب" بالإنترنت، تم نشر فيديو حول عملية مهاجمة السفينة الحربية المذكورة.

المصدر: لينتا رو

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