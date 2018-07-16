من تأخر على الآخر في القمة؟

حضر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مكان القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، متأخرا.

وقالت وكالة "نوفوستي"، إن ترامب وصل إلى القصر الرئاسي في هلسنكي، بعد 20 دقيقة من وصول الرئيس بوتين إلى هناك. والتقى الرئيسان مع رئيس فنلندا، سولي نينيستو.

وفي الوقت نفسه، وصل الرئيس الروسي، إلى القصر مع بعض التأخير عن الموعد المحدد. فلقد كان مخططا لوصول الرئيس بوتين إلى القصر، في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، ولكنه تأخر لأن الطائرة الرئاسية الروسية هبطت في المطار بعد نصف ساعة من الموعد المتوقع لهبوطها.

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ونتيجة لذلك، تغير الجدول الزمني للقمة وتأخرت بدايتها حوالي الساعة تقريبا.

وقبل ذلك، ذكرت الأنباء، أن الرئيسين بوتين وترامب، خصصا للمحادثات بينهما، 3 ساعات وربع الساعة.

ووفقا للبروتوكل المعتمد كان يجب أن يبدأ لقاء بوتين- ترامب، في الواحدة والربع من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

المصدر: لينتا رو