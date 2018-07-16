// 26.06.2018 по тикету 15478
أردوغان يتلو آيات من القرآن الكريم
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تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آيات من القرآن الكريم أثناء مشاركته في مراسم ختم القرآن في جامع الأمة في العاصمة أنقرة.
ونشر موقع "ترك برس" مقطع فيديو يظهر خلاله أردوغان وهو يتلو آيات من القرآن الكريم من سورة "آل عمران" داخل أحد المساجد.
شاهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقرأ آيات من القران الكريم في جامع الامه في العاصمة أنقرة وذلك أثناء مشاركته في مراسم "الختمه الشريفه" للقران الكريم . pic.twitter.com/7XT64GC71x— ترك برس (@TurkPressMedia) 15 июля 2018 г.
المصدر: ترك برس
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