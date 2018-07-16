 
مباشر

أردوغان يتلو آيات من القرآن الكريم

أخبار العالم

أردوغان يتلو آيات من القرآن الكريم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kir7

تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آيات من القرآن الكريم أثناء مشاركته في مراسم ختم القرآن في جامع الأمة في العاصمة أنقرة.

ونشر موقع "ترك برس" مقطع فيديو يظهر خلاله أردوغان وهو يتلو آيات من القرآن الكريم من سورة "آل عمران" داخل أحد المساجد.

المصدر: ترك برس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين وترامب في هلسنكي.. ملفات ساخنة على الطاولة