قبل سويعات من انطلاق قمة هلسنكي.. ترامب يغرد عن "تعقب الساحرات"!

عزا الرئيس الامريكي دونالد ترامب تردي علاقات بلاده مع روسيا، إلى سنوات طويلة من "الغباء" الأمريكي وما وصفه مرارا بـ"مطاردة الساحرات".

وكتب ترامب على حسابه في "تويتر" اليوم قبيل انعقاد قمة هلسنكي "علاقاتنا مع روسيا لم تكن بتاتا سيئة كما هي الآن، بسبب سنوات طويلة من غباء وبلاهة الولايات المتحدة، والآن أيضا بسبب تلفيق مطاردة الساحرات".

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

وسيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم في هلسنكي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة رسمية هي الأولى منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

الجدير بالذكر أن ترامب يصف التحقيق بشأن المؤامرة المزعومة بين حملته الانتخابية وروسيا بـ"مطاردة الساحرات"، وتسري هذه التسمية الساخرة أيضا على تغطية عدد من وسائل الإعلام لهذه المسألة.

المصدر: تويتر