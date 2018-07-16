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قبل سويعات من انطلاق قمة هلسنكي.. ترامب يغرد عن "تعقب الساحرات"!

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قبل سويعات من انطلاق قمة هلسنكي.. ترامب يغرد عن
Reuters
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عزا الرئيس الامريكي دونالد ترامب تردي علاقات بلاده مع روسيا، إلى سنوات طويلة من "الغباء" الأمريكي وما وصفه مرارا بـ"مطاردة الساحرات".

وكتب ترامب على حسابه في "تويتر" اليوم قبيل انعقاد قمة هلسنكي "علاقاتنا مع روسيا لم تكن بتاتا سيئة كما هي الآن، بسبب سنوات طويلة من غباء وبلاهة الولايات المتحدة، والآن أيضا بسبب تلفيق مطاردة الساحرات".

وسيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم في هلسنكي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة رسمية هي الأولى منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

الجدير بالذكر أن ترامب يصف التحقيق بشأن المؤامرة المزعومة بين حملته الانتخابية وروسيا بـ"مطاردة الساحرات"، وتسري هذه التسمية الساخرة أيضا على تغطية عدد من وسائل الإعلام لهذه المسألة.

المصدر: تويتر

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