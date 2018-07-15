قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري في كابل

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 15 آخرين، اليوم الأحد، جراء انفجار وقع قرب مبنى وزارة التنمية الريفية في العاصمة الأفغانية كابل، وفقا للمسؤولين.

وقال متحدث باسم الوزارة، فريدون أزهند:" فيما يبدو، فجر انتحاري حزامه الناسف عند بوابة وزارتنا". وأضاف أن الهجوم استهدف موظفي الوزارة الذين كانوا يغادرون المبنى إلى منازلهم لحظة وقوع الانفجار.

وجاء الهجوم الأخير في دوامة التفجيرات المستهدفة لمبان مدنية في كابل ومدن أفغانية أخرى من بينها جلال آباد التي شهدت ثلاث هجمات ضخمة خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، كما لا يزال مجهولا سبب استهداف وزارة التنمية الريفية بالذات.

وكشف المتحدث باسم شرطة كابل، حشمت ستانكزاي، أن الهجوم خلف ما لا يقل عن 7 قتلى، بين مدني وعنصر أمن، إضافة إلى إصابة أكثر من 15 شخصا بجروح وإلحاق الأضرار بسيارة تابعة لمستشارين أجانب يعملون في الوزارة.

وأوضح المتحدث أن معظم الضحايا هم موظفو الوزارة، دون أن يكون لديه معلومات حول وقوع ضحايا بين المستشارين.

المصدر: رويترز