أكبر صحيفة فنلندية توجه رسالة لبوتين وترامب عشية قمتهما في هلسنكي

نشرت صحيفة "Helsingin Sanomat" وهي أكبر صحيفة فنلندية، رسالة مفتوحة موجهة إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب عشية قمتهما المقررة غدا الاثنين في هلسنكي.

وجاء في الرسالة التي تم نشرها باللغات الفنلندية والروسية والانجليزية: "تذكر القمة المخططة سكان فنلندا باللقاءات الأخرى التي جرت في هلسنكي في السنوات الماضية. وحدث أكثر من مرة أن وصول كبار المسؤولين من الدول الكبرى إلى هلسكني كانت تسوده أجواء التوتر، لكن لقاءات الزعماء كانت تنتهي بابتسامات على وجوههم. ولهذه الظاهرة عنوان خاص هو "روح هلسنكي".

وأضافت أن التنبؤ بنتائج القمة أصبح هذه المرة مهمة صعبة للغاية بسبب التغيرات السريعة التي تحدث في الآونة الأخيرة في روسيا والولايات المتحدة على حد سواء.

وتابعت: خلال 100 عام من استقلال فنلندا أدركنا مدى أهمية الديمقراطية وسيادة القانون وحرية عمل المنظمات الاجتماعية لتطوير المجتمع المدني".

وشدد مؤلفو الرسالة على أن لا أحد يستفيد من التدهور المستمر للعلاقات الروسية الأمريكية، الأمر الذي يجعل قمة بوتين-ترامب في هلسنكي حدثا هاما بالرغم من كل الصعوبات الموجودة.

ومن المتوقع أن تجري قمة بوتين-ترامب في عاصمة فنلندا هلسنكي غدا الاثنين. وأعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين وترامب سيناقشان في لقائهما آفاق تطوير العلاقات الثنائية والمسائل الدولية الحيوية.

المصدر: نوفوستي