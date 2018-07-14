بالصور.. ثاني أكبر بحيرة في تركيا تتلون بالأحمر ومسؤول يفسر

تشهد بحيرة الملح في ولاية أقسراي وسط تركيا في الأيام الحالية ظاهرة طبيعية تحول لون البحيرة من الأحمر إلى الأزرق تدريجيا في منظر بهيج.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن البحيرة، نظرا لاستيطان بعض أنواع الطحالب المائية فيها، تتلون باللونين الأحمر والأزرق ما يزيد من رونقها.

وفي حديث للوكالة، قال مدير شؤون إنتاج المواد الخام في أقسراي، يوسف سنان دوغان، إن بحيرة الملح تعد ثاني أكبر بحيرة في تركيا، بعد وان شرق البلاد.

وأوضح أن بحيرة الملح تبدل لونها في مواسم معينة من الأزرق إلى الأحمر وبالعكس، بسبب طحالب مائية تسمى بـ"dunaliella salina"، تشكل أيضا هذه الطحالب مصدر غذاء لطيور الفلامينغو.

وأشار دوغان إلى أن البحيرة تتلون بالأحمر اعتبارا من مايو من كل عام، وتستمر حتى يوليو وذلك بسبب انخفاض معدلات هطول الأمطار وزيادة نسبة الملوحة في البحيرة.

ولفت إلى أن الطحالب "dunaliella salina" تنتشر على نطاق أوسع في الأماكن الأكثر ملوحة بالبحيرة ما يؤدي إلى انخفاض نسبة اللون الأحمر وظهور اللون الأزرق.

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المصدر: الأناضول