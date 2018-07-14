"جونسون آند جونسون" تعوض السيدات المصابات بالسرطان جراء منتجاتها

أصدرت هيئة محلفين في ولاية ميسوري الأمريكية قراراً أمرت بموجبه شركة جونسون آند جونسون، بدفع تعويضات بقيمة 4.69 مليار دولار لـ 22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بسبب منتجاتها.

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وجاء هذا القرار القضائي بعد أن أصيبت 22 سيدة بسرطان المبيض جراء استخدامهن منتجات للشركة أساسها مادة "التلك"، ومن بينها بودرة الأطفال.

ويعد هذا الحكم الأكبر ضد الشركة منذ ظهور المزاعم بأنّ منتجاتها تسبب السرطان، بحسب موقع "ذا غارديان".

وادعت جونسون أنّ دراسات استمرت لعقود أثبتت أنّ مادة التلك آمنة، ما أسقط بعض الأحكام المتعلقة بالمادة. كما وصفت الحكم بأنّه "جائر"، مشيرةً إلى أنّها ستطعن فيه. ونفت أيضاً أن منتجاتها المكونة من مادة التلك تسبب السرطان أو أنها تحتوي على مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري.

فيما أوضحت السيدات أنّهنّ أصبن بالسرطان بعد استخدامهن لعقود بودرة التلك وبعض المنتجات الأخرى. وأتى الحكم بعد 5 أسابيع من الاستماع إلى شهادات 12 خبيراً تمت تسميتهم من قبل أطراف الدعوى.

المصدر: ذا غارديان