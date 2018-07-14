 
مباشر

بوتين يهنئ ماكرون بعيد الوطني لفرنسا

أخبار العالم

بوتين يهنئ ماكرون بعيد الوطني لفرنسا
Sputnik Mihail Metzel
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، باريس، 29 مايو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kihl

هنأ الرئيس الروسي فلايمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعيد الوطني الذي تحتفل به فرنسا اليوم السبت.

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي للكرملين: "وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني (يوم سقوط الباستيل). وقيم الرئيس الروسي تقييما عاليا العلاقات الروسية الفرنسية التي تلعب تقليديا دورا هاما في الشؤون الأوروبية وتعد عاملا هاما لضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة".

ونقل البيان عن بوتين: "أعتقد أن دولتينا معا تستطيعان العمل كثيرا لحل المسائل الإقليمية والدولية الحيوية".

كما عبر بوتين عن "أمله في أن تساعد نتائج زيارة إيمانويل ماكرون إلى روسيا في مايو الماضي على تطوير الاتصالات المفيدة للجانبين والحوار السياسي بين موسكو وباريس في مختلف المجالات".

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الاستعدادات الأخيرة لبدء الاستعراض العسكري في العاصمة باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي