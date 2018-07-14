بوتين يهنئ ماكرون بعيد الوطني لفرنسا

هنأ الرئيس الروسي فلايمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعيد الوطني الذي تحتفل به فرنسا اليوم السبت.

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي للكرملين: "وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني (يوم سقوط الباستيل). وقيم الرئيس الروسي تقييما عاليا العلاقات الروسية الفرنسية التي تلعب تقليديا دورا هاما في الشؤون الأوروبية وتعد عاملا هاما لضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة".

ونقل البيان عن بوتين: "أعتقد أن دولتينا معا تستطيعان العمل كثيرا لحل المسائل الإقليمية والدولية الحيوية".

كما عبر بوتين عن "أمله في أن تساعد نتائج زيارة إيمانويل ماكرون إلى روسيا في مايو الماضي على تطوير الاتصالات المفيدة للجانبين والحوار السياسي بين موسكو وباريس في مختلف المجالات".

المصدر: تاس