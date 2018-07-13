التدخين يكاد يتسبب بكارثة طائرة

أعلنت شركة "طيران الصين" فصل طاقم إحدى طائراتها بعد أن كادت تصرفات مساعد الطيار تؤدي إلى كارثة.

وأثناء رحلة لطائرة "بوينغ 737" من هونغ كونغ إلى مدينة داليان شمال شرقي الصين يوم الثلاثاء الماضي، دخن مساعد الطيار سيجارة الكترونية وأوقف نظام التهوية عن طريق الخطأ أثناء محاولته منع انتشار دخان سيجارته.

وتسبب خطأ مساعد الطيار بانخفاض مستوى الأكسجين داخل قمرة القيادة، وهبوط الطائرة إلى ارتفاع 10 آلاف قدم قبل أن تعود إلى ارتفاع الـ 26 ألف قدم مجددا.

واضطر الركاب لوضع أقنعة الأكسجين جراء الحادث، لكن ذلك لم يؤد إلى أي إصابات أو حالة من الذعر ولم تتضرر الطائرة، التي كان على متنها 153 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

وفتحت هيئة الطيران المدني الصينية تحقيقا في الحادث وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.

المصدر: صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية