ألمانيا ترحل الحارس السابق لابن لادن إلى تونس

رحّلت السلطات الألمانية "سامي أ" الحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى تونس، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية يوم الجمعة.

ويشتبه أن المذكور تلقى تدريبا في معسكر تابع لتنظيم القاعدة ورأت السلطات الألمانية أنه يشكل خطرا على أمن البلاد.

وأفادت وكالة "د ب أ" بأنه تم ترحيل الحارس السابق لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن صباح الجمعة على متن رحلة طيران من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى تونس.

وسبق لمدينة "بوخوم" الألمانية أن أعلنت القبض على المذكور، حيث ذكر متحدث باسم مجلس المدينة أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا سحبت عائق الترحيل الذي كان معترفا به حتى وقت سابق.

وعاش التونسي سامي (42 عاما) منذ عام 2005 في مدينة بوخوم غربي ألمانيا ولديه زوجة وأطفال، وتم تصنيفه من قبل وزارة الداخلية المحلية لولاية شمال الراين - فيستفاليا التي تقع بها المدينة كـ"مصدر خطر على الأمن" بسبب ماضيه.

ويتعارض قرار الترحيل مع قرار كان قد صدر من المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر في شهر أبريل 2017، أكدت فيه أن الرجل مهدد "باحتمالية كبيرة بالتعرض للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينة" حال عودته إلى تونس، إلا أن المحكمة الدستورية الاتحادية رفضت مطلع شهر مايو 2018 تظلما من تونسي مشتبه فيه ضد ترحيله بتبرير أنه ليس معرضا لعقوبة الإعدام في موطنه.

ودخل "سامي أ." إلى ألمانيا كطالب في عام 1997، وما بين عامي 1999 و2000 توارى عن الأنظار وهي الفترة التي التحق فيها بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان، قبل أن يصبح الحارس الشخصي لأسامة بن لادن.

وحاولت السلطات الألمانية منذ عام 2006 ترحيله، علما أن مكتب الأجانب في مدينة بوخوم رفض منذ العام 2005 تمديد إقامته وأصدر بحقه قرار الترحيل، بالإضافة إلى أنه كان يتوجب عليه الذهاب يوميا إلى مكتب شرطة المدينة لإثبات وجوده.

المصدر: د ب أ