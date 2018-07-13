 
مباشر
عاجل
ترامب: لدينا فرصة لتحسين العلاقات مع روسيا خلال القمة المرتقبة مع بوتين

ترامب: التوافق مع روسيا والصين أمر جيد

أخبار العالم

ترامب: التوافق مع روسيا والصين أمر جيد
Sputnik Алексей Витвицкий
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kid8

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوافق مع روسيا بالأمرالجيد، معلنا أنه لن يقطع العلاقات معها بسبب الحوادث التي جرت في بريطانيا باستخدام مواد سامة.

إقرأ المزيد
أرشيف - الكرملين قمة "بوتين-ترامب" ستبحث الملف السوري بشكل شامل ومفصل

وقال ترامب لصحيفة "ذي صن" البريطانية ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه إعادة النظر في المشاركة في الاجتماع المقرر يوم 16 يوليو الجاري مع نظيره الروسي في هلسنكي، بسبب حوادث التسمم التي وقعت في سالزبوري وأميسبوري ببريطانيا ؟: "أعتقد أن التوافق مع الصين والتوافق مع روسيا أمر جيد".

الحادثان في سالزبوري وأميسبوري

ففي صباح يوم 4 يوليو الجاري، ذكرت الشرطة البريطانية أن "حادثًا خطيرًا" حصل في مدينة أميسبوري، حيث تم العثور على شخصين مغمى عليهما "تحت تأثير مادة مجهولة"، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. في وقت لاحق أعلنت شرطة سكوتلاند يارد أنه تم تسميم رجل وامرأة بنفس المادة التي تم بواسطتها تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، العميل المزدوج، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري في مارس الماضي.

قمة في هلسنكي

ومن المقرر إجراء محادثات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة يوم 16 يوليو الجاري في ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي. وذكر الكرملين أن بوتين وترامب سيناقشان آفاق العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.

وستكون المحادثات القادمة أول اجتماع رسمي كامل لرئيسي الدولتين لا يعقد على هامش مؤتمرات وقمم دولية يشارك فيها الرئيسان.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مؤتمر صحفي لترامب وماي.. هل يطلقان شراكة جديدة؟