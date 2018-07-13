ترامب: التوافق مع روسيا والصين أمر جيد

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوافق مع روسيا بالأمرالجيد، معلنا أنه لن يقطع العلاقات معها بسبب الحوادث التي جرت في بريطانيا باستخدام مواد سامة.

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وقال ترامب لصحيفة "ذي صن" البريطانية ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه إعادة النظر في المشاركة في الاجتماع المقرر يوم 16 يوليو الجاري مع نظيره الروسي في هلسنكي، بسبب حوادث التسمم التي وقعت في سالزبوري وأميسبوري ببريطانيا ؟: "أعتقد أن التوافق مع الصين والتوافق مع روسيا أمر جيد".



الحادثان في سالزبوري وأميسبوري

ففي صباح يوم 4 يوليو الجاري، ذكرت الشرطة البريطانية أن "حادثًا خطيرًا" حصل في مدينة أميسبوري، حيث تم العثور على شخصين مغمى عليهما "تحت تأثير مادة مجهولة"، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. في وقت لاحق أعلنت شرطة سكوتلاند يارد أنه تم تسميم رجل وامرأة بنفس المادة التي تم بواسطتها تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، العميل المزدوج، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري في مارس الماضي.

قمة في هلسنكي

ومن المقرر إجراء محادثات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة يوم 16 يوليو الجاري في ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي. وذكر الكرملين أن بوتين وترامب سيناقشان آفاق العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الراهنة على الأجندة الدولية.

وستكون المحادثات القادمة أول اجتماع رسمي كامل لرئيسي الدولتين لا يعقد على هامش مؤتمرات وقمم دولية يشارك فيها الرئيسان.

المصدر: نوفوستي