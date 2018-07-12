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المؤبد لـ 84 شخصا بتهمة تورطهم بمحاولة الانقلاب في تركيا

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المؤبد لـ 84 شخصا بتهمة تورطهم بمحاولة الانقلاب في تركيا
AFP GURCAN OZTURK
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قضت محكمة تركية على 84 متهما بالسجن مدى الحياة لدورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ، والأحداث الدامية التي وقعت على أحد الجسور في اسطنبول ليلة الانقلاب.

وحسب وكالة الأناضول التركية، فإن 72 من المشتبه بهم حكم عليهم بالسجن المؤبد لمحاولتهم الإطاحة بالنظام الدستوري، بينما تعرض 12 آخرون لنفس العقوبة لتورطهم في قتل الناشر البارز إيرول أولكوك وابنه عبد الله، اللذين سقطا بين 34 ضحية آخرين على جسر البوسفور ليلة 15 يوليو قبل عامين.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر قضائية، أن مجموع 133 متهما مثلوا أمام المحكمة في جلسة استماع أمس، وحكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و17 سنة.

وتتهم السلطات التركية ما تطلق عليها "منظمة غولن الإرهابية" (FETO)، في إشارة إلى أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، التي قتل خلالها أكثر من 250 مواطنا، وأصيب نحو 2200  آخرين بجروح.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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