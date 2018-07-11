نواز شريف يعتزم العودة لباكستان رغم الحكم بسجنه

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، عزمه العودة إلى باكستان خلال الأسبوع الجاري، رغم صدور حكم غيابي بحقه لمدة 10 سنوات بتهم فساد.

وقال شريف في مؤتمر صحفي لحزب "الرابطة الإسلامية- نواز" في لندن: "رغم أنني أرى قضبان السجن أمام عيني، سأتوجه إلى باكستان.. ضعوا نواز شريف في السجن مدى الحياة، أرسلوه إلى المقصلة، ولكن سيكون عليكم الإجابة على أسئلة الشعب الباكستاني الذي لن يتوقف إلا بعد أن يحصل على الأجوبة".

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى قوة المؤسسة الأمنية في باكستان، وقال: "في وقت من الأوقات كنا نقول دولة داخل دولة، الآن نقول دولة فوق الدولة".

وأصدرت محكمة في إسلام آباد الأسبوع الماضي، حكما بسجن شريف لمدة 10 سنوات بسبب شرائه عقارات فاخرة في لندن، وأقالته المحكمة العليا بعد تحقيق في الفساد، كما حظر عليه ممارسة السياسة مدى الحياة، إلا أنه لا يزال رمزا قويا لحزبه الحاكم.

من جهته، قال عثمان خان منسق حزب شريف: "قضية شريف تلاعب بها القضاء والمؤسسة الأمنية في باكستان".. "شريف سيغادر لندن الخميس وسيصل إلى لاهور في باكستان صباحا.. نتوقع أن يخرج حشد كبير للترحيب به".

وأعرب خان عن أمله في أن يسمح لشريف بالحديث إلى أنصاره في باكستان "قبل أن يسلم نفسه للسلطات".

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المصدر: أ ف ب