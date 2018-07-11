الناتو يدعو مقدونيا إلى إطلاق المفاوضات حول انضمامها إلى الحلف

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن قمة الحلف اتفقت على دعوة مقدونيا لبدء المفاوضات حول انضمامها إلى الحلف.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو في بروكسل: "اتفقنا على دعوة سكوبيه إلى بدء المفاوضات حول الانضمام (إلى الحلف)". وأكد أن مقدونيا ستنضم إلى الناتو بعد تسوية خلافاتها مع اليونان بشأن تسميتها بشكل نهائي.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء مقدونيا زوران زاييف أنه بالنسبة لبلاده لا يوجد بديل عن التكامل مع الناتو والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن سكوبيه ترغب بالمشاركة في عمليات السلام وإقامة علاقات الصداقة مع الجميع.

وانضمت مقدونيا إلى خطة الأعمال للحصول على العضوية في الناتو منذ عام 1999. وأثناء قمة الحلف في بوخارست، عام 2008، عرقلت اليونان انضمام مقدونيا للناتو بسبب الجدل حول تسمية البلاد، علما بأن نفس الاسم يطلق على منطقة شمال اليونان.

وكان هذا الجدل العائق الرئيسي أمام انضمام مقدونيا إلى الناتو. وفي الـ 18 من يونيو الماضي اتفقت اليونان ومقدونيا على تغيير اسم الأخيرة إلى "مقدونيا الشمالية". ويتطلب إتمام الإجراءات لتغيير الاسم الرسمي للدولة استفتاء شعبيا.

المصدر: وكالات