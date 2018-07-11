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المتطرفون في أوكرانيا يشكلون تنظيما تخريبيا من القاصرين لمحاربة روسيا

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المتطرفون في أوكرانيا يشكلون تنظيما تخريبيا من القاصرين لمحاربة روسيا
يوتيوب
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يعمل اليمين المتطرف في أوكرانيا على تشكيل تنظيم من الفتية شبيه بتنظيم "شباب هتلر"، مهمته التصدي لروسيا.

ويملك التنظيم مركز تدريب خاص به، تم على قاعدته فتح مدرسة لتدريب القاصرين على أعمال التخريب، وفيها يخضع المراهقون، من سن 14 إلى 18 عاما، لعملية إعداد إيديولوجي إلزامي جدي.

وجاء تشكيل التنظيم بمبادرة من عضو البرلمان الأوكراني مؤسس تنظيم "القطاع اليميني"، دميتري ياروش.

ويجري تدريب الفتيان، وفق ياروش، على "الدفاع عن أوكرانيا، وتدمير عدونا الأبدي – إمبراطورية العدوان، روسيا".

المصدر: topcor.ru

 

 

 

 

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