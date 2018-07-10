النمسا: يجب جعل طلب اللجوء مستحيلا    

صرح وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل اليوم الثلاثاء، بأن على الاتحاد الأوروبي تغيير قواعد سياسة الهجرة الأوروبية ليصبح مستحيلا في المستقبل تقديم طلب لجوء في بلدان الاتحاد.

وقال الوزير النمساوي الذي تترأس بلاده لـ 6 أشهر الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي: "سيكون هذا مشروعا"، مشيرا إلى أن الحلول الأخرى ستدفع المهربين إلى القول للمهاجرين " آخذ مالكم لأوصلكم إلى الاتحاد الأوروبي، فلديكم ضمان التمكن من تقديم طلب لجوء مع احتمال ضئيل جدا جدا بترحيلكم".

وأكد كيكل وهو من حزب "الحرية" (يمين متطرف)، أن اقتراحه لا يُخالف اتفاقية جنيف حول وضع اللاجئ، قائلا: "لا أرى في أي مكان في هذا النص أن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن طلبات لجوء أشخاص أتوا من مناطق بعيدة آلاف الكيلومترات".

ويفيد النموذج الذي تدافع عنه النمسا، بأنه من المفترض أن يتم تسجيل طلبات اللجوء في مخيمات للاجئين خارج أوروبا "عبر لجنة متنقلة"، بحسب الوزير كيكل. وسيُسمح فقط للمبعدين من الدول المجاورة بشكل مباشر نحو الاتحاد الأوروبي تقديم طلبات لجوء في أراضي الاتحاد.

المصدر: أ.ف.ب