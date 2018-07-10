الخارجية الجزائرية: التعاون العربي الصيني تحرّكه الجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أنّ الجزائر بحكم علاقاتها المتميزة مع الصين ودورها المحوري في العالم العربي تُعدّ "فاعلا أساسيا لتحفيز التعاون الصيني العربي".

وأوضح مساهل في حوار له مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن العلاقات الجزائرية الصينية عرفت خلال السنوات الماضية نموا متسارعا تجلى في محافظة الصين على مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر بمعدل سنوي يفوق 0 مليارات دولار أمريكي من إجمالي الواردات الجزائرية وإنجاز عدة مشاريع للبنى التحتية في مناطق مختلفة من الجزائر.

كما نوّه الوزير بالجهود المشتركة المبذولة في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء والتي توجت بالإطلاق الناجح لأول قمر صناعي جزائري للاتصالات (Alcomsat1) انطلاقا من الأراضي الصينية السنة الماضية.

وبخصوص استضافة الصين الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي على المستوى الوزاري، قال وزير الخارجية الجزائري إنه "منذ إرسائه عام 2004، ساهم منتدى التعاون العربي الصيني كآلية تعاون فعّالة في توطيد العلاقات بين الطرفين فصارت اليوم تشمل جلّ مجالات التعاون، إذ لا تقتصر على التشاور والحوار السياسي، بل تعدّته إلى إقامة شراكة اقتصادية حقيقية عربية صينية".

كما أكّد مساهل أن الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي "تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة العربية عدة توترات على الصعيد الأمني والسياسي وتواجه فيه جملة من التحديات على المستوى الاقتصادي والتنموي، لذا سيتطرق المشاركون إلى موضوع التنمية في المنطقة العربية وكذا دراسة الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وفلسطين المحتلة".

المصدر: واج + الشروق الجزائرية