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واشنطن تدرج "سرايا الأشتر" البحرينية في قائمة الإرهاب

أخبار العالم

واشنطن تدرج
RT
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أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج تنظيم "سرايا الأشتر" الناشطة في البحرين في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، لصلتها بإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم إن "سرايا الأشتر" تتلقى دعما من إيران، مشيرا إلى أن إدراج التنظيم في قائمة الإرهاب يهدف إلى منعه من الوصول إلى الموارد الضرورية لشن هجمات إرهابية.

وأكدت واشنطن أن هذا الإجراء يأتي في إطار "حملة مواجهة تأثير إيران الخبيث ومنع الإرهابيين الناشطين حول العالم من الدعم".

وبموجب هذا الإدراج، يحظر على الأمريكيين عموما إجراء أي تعاملات مع التنظيم الذي يعد ذراعا مسلحة لحزب "تيار الوفاء الإسلامي" الشيعي المعارض في البحرين، كما يقضي بتجميد جميع ممتلكاته ومصالحه الخاضعة للقانون الأمريكي.

وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة، في مارس من العام الماضي، كلا من المدعو أحمد حسن يوسف والمدعو سيد مرتضى مجيد رمضان علوي على قائمة الإرهابيين العالميين لانتمائهما لـ"سرايا الأشتر"، متهمة الحكومة الإيرانية بتمويل وتسليح التنظيم وتدريب عناصره.

كما نشرت الخارجية الأمريكية على حسابها في "تويتر" اليوم "إنفوجرافيك" يظهر بعض التفاصيل حول التنظيم ونشاطه وقيادته.

المصدر: الخارجية الأمريكية


 

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