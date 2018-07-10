واشنطن تدرج "سرايا الأشتر" البحرينية في قائمة الإرهاب

أعلنت الخارجية الأمريكية إدراج تنظيم "سرايا الأشتر" الناشطة في البحرين في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، لصلتها بإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم إن "سرايا الأشتر" تتلقى دعما من إيران، مشيرا إلى أن إدراج التنظيم في قائمة الإرهاب يهدف إلى منعه من الوصول إلى الموارد الضرورية لشن هجمات إرهابية.

وأكدت واشنطن أن هذا الإجراء يأتي في إطار "حملة مواجهة تأثير إيران الخبيث ومنع الإرهابيين الناشطين حول العالم من الدعم".

وبموجب هذا الإدراج، يحظر على الأمريكيين عموما إجراء أي تعاملات مع التنظيم الذي يعد ذراعا مسلحة لحزب "تيار الوفاء الإسلامي" الشيعي المعارض في البحرين، كما يقضي بتجميد جميع ممتلكاته ومصالحه الخاضعة للقانون الأمريكي.

وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة، في مارس من العام الماضي، كلا من المدعو أحمد حسن يوسف والمدعو سيد مرتضى مجيد رمضان علوي على قائمة الإرهابيين العالميين لانتمائهما لـ"سرايا الأشتر"، متهمة الحكومة الإيرانية بتمويل وتسليح التنظيم وتدريب عناصره.

كما نشرت الخارجية الأمريكية على حسابها في "تويتر" اليوم "إنفوجرافيك" يظهر بعض التفاصيل حول التنظيم ونشاطه وقيادته.

Today the @StateDept designated al-Ashtar Brigades, an #Iran-backed #terrorist group in #Bahrain, as a Foreign Terrorist Organization and as a Specially Designated Global Terrorist under Exec Order 13224. Watch this space for full details. pic.twitter.com/oL7vofAFeX — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) July 10, 2018

المصدر: الخارجية الأمريكية



