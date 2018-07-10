 
مباشر

صحيفة: ترامب يشكو لبوتين "غباء مستشاريه"

أخبار العالم

صحيفة: ترامب يشكو لبوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khpl

شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستشاريه في الأمن القومي الأمريكي ونعتهم بـ"الأغبياء"، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

إقرأ المزيد
السفير الروسي في الولايات اللمتحدة سفير روسي: قمة بوتين-ترامب قد توّلد "كيمياء" بينهما تسهم بحل قضايا عالقة بين البلدين

وذكرت الصحيفة أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين جرت في شهر مارس، إلا أن مستشارين في الأمن القومي الأمريكي أوصوا ترامب ألا يجري المكالمة، ثم طالبوه لاحقا ألا يهنئ بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي بولاية رئاسية ثانية.

وتابعت الصحيفة أن ترامب لم يتجاهل توصيات المستشارين فحسب، بل أخبر بوتين خلال المكالمة أن "هؤلاء أشخاص أغبياء لا ينبغي الاستماع إليهم".

ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان الروسي والأمريكي في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 يوليو الجاري، ويبحثا تطوير العلاقات بين موسكو وواشنطن، وملفات سوريا وأوكرانيا وغيرها.

المصدر: "لينتا رو"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا