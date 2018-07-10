صحيفة: ترامب يشكو لبوتين "غباء مستشاريه"

شكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستشاريه في الأمن القومي الأمريكي ونعتهم بـ"الأغبياء"، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

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وذكرت الصحيفة أن مكالمة هاتفية بين الرئيسين ترامب وبوتين جرت في شهر مارس، إلا أن مستشارين في الأمن القومي الأمريكي أوصوا ترامب ألا يجري المكالمة، ثم طالبوه لاحقا ألا يهنئ بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي بولاية رئاسية ثانية.

وتابعت الصحيفة أن ترامب لم يتجاهل توصيات المستشارين فحسب، بل أخبر بوتين خلال المكالمة أن "هؤلاء أشخاص أغبياء لا ينبغي الاستماع إليهم".

ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان الروسي والأمريكي في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 16 يوليو الجاري، ويبحثا تطوير العلاقات بين موسكو وواشنطن، وملفات سوريا وأوكرانيا وغيرها.

المصدر: "لينتا رو"