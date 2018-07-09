أردوغان: تركيا أغلقت أبواب السياسات الخاطئة

جرت مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين في العاصمة التركية أنقرة عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان.

وقال الرئيس التركي في كلمة له خلال زيارته لضريح مؤسس الجمهورية التركية عقب أداء اليمين، إن تركيا أغلقت أبواب السياسات الخاطئة وتجاوزت أخطاء النظام السابق.

وأضاف أردوغان :" نحن منطلقون لتحقيق قفزات نوعية في مجال الاقتصاد"، مشيرا إلى أن تركيا ستصبح قريبا من الدول الـ10 الكبار في العالم، وتعهد بمواصلة العمل على إعلاء شأن بلاده ونموها.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس التركي مساء اليوم عن التشكيلة الوزارية الجديدة في مؤتمر صحفي بحضور رؤساء وزعماء وضيوف من أكثر من 20 دولة.

وانتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي عقد في أبريل 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في 24 يونيو الماضي، فاز بها أردوغان بنسبة 52.59 %.

المصدر: وكالات