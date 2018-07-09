مخاوف الفنلنديين من لقاء بوتين ترامب

ينتاب سكان العاصمة الفنلندية هلسنكي مخاوف من أن الإجراءات الأمنية خلال القمة الروسية الأمريكية المرتقبة، ستؤثر سلبا على إيقاع الحياة اليومية المعتاد في وسط المدينة.

وأفاد الإعلام المحلي بإدخال تغييرات في نظام المواصلات في وسط المدينة، مع وقف حركة السير كليا في بعض الأماكن يوم عقد اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وحسب تقارير صحفية، فإن ترامب سيستبق قمته مع بوتين بلقاء نظيره الفنلندي ساولي نينيستو في قصره الرئاسي، وإذا تقرر عقد القمة في نفس القصر أيضا، فهذا سيعني تقييد حركة السير في عدد من الشوارع المجاورة، وإغلاق الساحة أمام القصر بشكل كامل.

كما سيؤدي ذلك إلى تعطيل عمل سوق "كاوباتوري"، وهو الأكثر شعبية في العاصمة، ويتجاوز عدد زواره عشرات الآلاف في بعض الأيام.

ووسط شائعات بإغلاق السوق يوم القمة، يعبر التجار عن عدم ارتياحهم لتأخر السلطات في إخطارهم بالإجراءات المخطط لها.

هناك توقعات أيضا بحدوث تعديلات في جدول حركة الحافلات المائية التي تنطلق من ساحة السوق، وتنقل السياح إلى الجزيرة التي تتواجد فيها قلعة "سووامينلينا" التاريخية وإلى غيرها من الجزر القريبة من وسط المدينة.

وتراود المقيمين في شبه جزيرة "كاتايانوكا" مخاوف أشد من غيرهم من سكان هلسنكي، كون منطقتهم تتواجد بالقرب من القصر الرئاسي، ولا يمكن الخروج منها إلا عبر الشارع المحاذي للقصر. ويبلغ عدد المقيمين في "كاتايانوكا" نحو 4,5 ألف نسمة، وعبر بعضهم عن نيته مغادرة المدينة تحسبا للقمة المرتقبة.

المصدر: نوفوستي