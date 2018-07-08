موسكو تخيّب أمل سيناتور أمريكي في عقوبات بلاده

اعتبر السيناتور الأمريكي رون جونسون، أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمشرعين الأمريكيين، مراجعة العقوبات ضد روسيا وتركيز اهتمامهم على الأوليغارشيين الروس.

ونقلت مجلة Washington Examiner عن السيناتور عقب زيارته إلى موسكو مخاطبا المتمسكين بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا: "أنتم تفعلون بعض الأشياء ولكن لا أحد منكم يجلس ويحلل الأمور ليرى هل هناك فائدة أو نتيجة لهذه العقوبات؟"، مشيرا إلى أن العقوبات ضد روسيا لا تعمل كما يريد الجانب الأمريكي.

وأضاف أن روسيا تخطط لاستعادة مناطق نفوذها وإذا لم يرغب أحد في وقوع ذلك، فعليه التصدي لها بقوة.

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المصدر لينتا رو