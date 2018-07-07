فنلندا تشتري صواريخ "جبرائيل" الإسرائيلية

أعلنت الحكومة الفنلندية أمس الجمعة عن قرارها شراء صواريخ "جبرائيل" الإسرائيلية لتحديث نظام صواريخها "بحر – بحر" الحالي.

وأشار موقع "مكان" الإسرائيلي، إلى أن المناقصة رست شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بعد تفوقها على عروض من شركات نرويجية وفرنسية وسويدية وشركة "بوينغ" الأمريكية.

إقرأ المزيد

وستشمل الصفقة توريد قاذفات الصواريخ وأجهزة محاكاة للتدريب على إطلاقها ومعدات اختبار وقطع غيار، إضافة إلى تدريب الجيش الفنلندي على تشغيلها، على أن يتم تسليم الصواريخ بين عامي 2019 و2025.

وذكرت الحكومة الفنلندية أن صيانة المنظومة ستجري على أراضيها، ما سيوفر 180 فرصة عمل إضافية.

صواريخ "جبرائيل"، هي صواريخ موجهة تنصب على السفن كوسيلة هجومية ضد سفن العدو.

المصدر: "مكان"