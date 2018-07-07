الناتو متوجس لأي اتفاقات أحادية قد تعقدها واشنطن مع موسكو

يزداد حلف الناتو قلقا إزاء احتمال توصل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمتهما المرتقبة إلى اتفاقات لا تأخذ مصالح الحلف في الاعتبار.

وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون التعاون عبر الأطلسي بيتر باير في حديث صحفي أمس الجمعة: "نحن في الحلف نشعر بقلق متزايد حيال اتفاقات يمكن أن يتوصل إليها ترامب وبوتين في لقائهما".

وأشار باير إلى أن الدول الأعضاء في الناتو لم يتم إشراكها في التحضير للقمة الروسية الأمريكية وتحديد أجندتها، مضيفا أن هذا الوضع يشبه ما أحاط بلقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.

وأضاف: "كيم قام بتوزيع الوعود فقط، ولا نعلم ما إذا أوقف عملية تخصيب اليورانيوم فعلا، فيما كان ترامب الوحيد الذي اعتبر القمة ناجحة".

ومن المقرر أن يشارك ترامب في أعمال قمة الناتو في بروكسل ويزور بريطانيا، قبل توجهه إلى هلسنكي للقاء بوتين في 16 يوليو.

المصدر: انترفاكس