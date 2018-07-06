تعطل طائرة رئيس الوزراء البولندي قبيل إقلاعها

ذكرت قناة "بول سات" التلفزيونية، أن طائرة رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، تعطلت قبيل إقلاعها من مطار مدينة كارلوفي فاري التشيكية.

وذكرت القناة أن قبطان الطائرة اضطر إلى استخدام المكابح الاحتياطية، عندما كانت الطائرة على مسار الإقلاع"، ولم يصب أحد في الحادث، وستخضع الطائرة لفحص تقني دقيق.

وسترسل طائرة أخرى لنقل رئيس الوزراء البولندي، من التشيك بعد لقائه نظيره التشيكي أندري بابيش.

المصدر: تاس