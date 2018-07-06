ظريف: نتائج اجتماع فيينا تظهر عزلة واشنطن

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى وزراء الخارجية، لتنفيذ "اتفاق إيران النووي" في فيينا أظهرت العزلة التي تعيشها واشنطن.

وكتب ظريف على تويتر:" أهم نتائج لقاء اليوم:

1.الجميع ملتزمون بضمان مصالح إيران، ما يعني أن الولايات المتحدة معزولة. 2.التحرك بالاتجاه الصحيح وبخطوات محددة من أجل تنفيذ الالتزامات (المترتبة على اتفاق إيران النووي) 3.أكدت إيران على حقها في الرد على أي انتهاكات من قبل الولايات المتحدة".

وقد ناقش المشاركون في الاجتماع (وزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وإيران) الحفاظ على مصالح جميع الدول الموقعة على الاتفاقية النووية بالرغم من خروج الولايات المتحدة منها وإعلان واشنطن عقوباتها ضد إيران.

كما اتفق المجتمعون على الدفاع عن مصالح شركاتهم ضد العقوبات الأمريكية وأعلنوا عن عزمهم تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية مع إيران وتوفير دعم واضح وفعال للوسطاء والعملاء التجاريين الذين يعقدون صفقات تجارية مع إيران.

وفي الـ8 من مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي علقت نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي أثار استياء الدول الموقعة على الاتفاق وإعلانهم تنفيذه بالكامل.

المصدر: تاس