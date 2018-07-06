سويسرا في قائمة البلدان المقترحة لقمة كيم ترامب الثانية

رجحت وكالة "كيودو" اليابانية احتمال أن يختار زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة إحدى المدن السويسرية مكانا لقمتهما الثانية.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية، أن القمة قد تجرى في بيرن، أو في جنيف أو دافوس، حيث أوفدت بيونغ يانغ مسؤولين كبارا إلى تلك المدن لتفقد ما يتوفر فيها من فنادق وقاعات مؤتمرات ومرافق أخرى.

ومن المفترض أن تبحث القمة الثانية تفاصيل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يركز عليه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ، إضافة إلى مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووصل بومبيو صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة الكورية الشمالية، حيث سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.

وأشارت "كيودو" إلى أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد نشاطا دبلوماسيا مكثفا بين كوريا الشمالية من جهة، وكل من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية، مضيفة أن الحكومة السويسرية تبذل جهود حثيثة في سبيل الوساطة المحتملة وتنظيم القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية.

وكان كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقدا قمتهما التاريخية الأولى في 12 يونيو في سنغافورة، حيث أصدرا بيانا مشتركا اتفقا فيه على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات