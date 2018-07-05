استقالة مسؤول آخر من إدارة ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قبل استقالة سكوت برويت من منصب مدير وكالة حماية البيئة.

وفي تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قدم ترامب شكره لبرويت، واصفا أداءه في المنصب بـ "الرائع".

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2018 г.

وأضاف أن مجلس الشيوخ قد وافق على تولي نائب برويت السابق أندرو ويلر مهام مدير الوكالة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

جدير بالذكر أن أندرو برويت قدم استقالته على خلفية شبهات بتضارب المصالح المتعلقة بصفقة استئجار شقة له في واشنطن. كما واجه مدير الوكالة المستقيل انتقادات بسبب تكلفة حراسته ورحلاته الجوية.

ومنذ وصول إدارة ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، بلغ عدد المسؤولين الذي قدموا استقالتهم أو أقيلوا نحو 30 شخصا، أبرزهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي أقاله ترامب في أواخر مارس الماضي.

المصدر: نوفوستي





