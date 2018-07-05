واشنطن تمدد الحماية المؤقتة لمئات المهاجرين اليمنيين

قررت الولايات المتحدة تمديد حالة الحماية المؤقتة المعمول بها وفق برنامج TPS للمهاجرين اليمنيين لـ18 شهرا إضافيا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الخميس، أن القرار يشمل حوالي ألف ومئتين وخمسين (1250) يمنيا سيسمح لهم بتسجيل أنفسهم لدى الهيئات المختصة لتجديد حالتهم حتى الـ 3 مارس من العام 2020.

ويتيح برنامج الحماية المؤقتة للمستفيدين منه الحق في العمل بشكل قانوني أثناء إقامتهم في الولايات المتحدة.

وأقام العديد من مواطني هذه الدول لسنين في الولايات المتحدة، وكوّنوا أسرا، حتى أعلنت وزارة الأمن الداخلي في قرارات منفصلة منذ العام الفائت أن الظروف في بلادهم تحسنت بشكل كاف بما لا يبرر بقاءهم في الولايات المتحدة.

وفي الفترة الماضية ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحماية المؤقتة للمهاجرين من معظم الدول المشمولة سابقا بالبرنامج، ومنها السلفادور وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا والسودان.

المصدر: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية