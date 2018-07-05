عشرات المفقودين بانقلاب قاربين عند سواحل تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، عن فقدان عشرات الأشخاص جراء انقلاب قاربين سياحيين قبالة إحدى الجزر السياحية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة في منتجع بوكيت الشهير جنوبي البلاد، قولها إن عشرات الأشخاص فقدوا بعد أن انقلب زورقان سياحيان يحملان أكثر من 130 شخصا.

إقرأ المزيد

ووفقا لموقع "startribune"، فإن عدد المفقودين سبعة أشخاص على الأقل، مشيرا إلى تمكن الشرطة من إنقاذ 90 آخرين.

وقال قائد شرطة مقاطعة فوكيت تيرابول تيبشاروين، إن القاربين كانا يقلان سياحا من الصين وأوروبا.

المصدر: وكالات