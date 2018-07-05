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عشرات المفقودين بانقلاب قاربين عند سواحل تايلاند

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عشرات المفقودين بانقلاب قاربين عند سواحل تايلاند
AFP
الشرطة التايلاندية (صورة أرشيفية)
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أعلنت الشرطة التايلاندية، عن فقدان عشرات الأشخاص جراء انقلاب قاربين سياحيين قبالة إحدى الجزر السياحية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة في منتجع بوكيت الشهير جنوبي البلاد، قولها إن عشرات الأشخاص فقدوا بعد أن انقلب زورقان سياحيان يحملان أكثر من 130 شخصا.

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ووفقا لموقع "startribune"، فإن عدد المفقودين سبعة أشخاص على الأقل، مشيرا إلى تمكن الشرطة من إنقاذ 90 آخرين.

وقال قائد شرطة مقاطعة فوكيت تيرابول تيبشاروين، إن القاربين كانا يقلان سياحا من الصين وأوروبا.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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