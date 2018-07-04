ميركل تتعهد بزيادة النفقات الدفاعية

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين بزيادة النفقات الدفاعية للبلاد.

ورحبت ميركل في كلمة لها أمام البرلمان بزيادة النفقات المقررة، مشيرة إلى أنها "ليست كافية" بالمقارنة مع ما تخصصه دول أخرى في الناتو للدفاع.

وتعهدت ميركل وفون دير لاين بإيصال نسبة النفقات الدفاعية إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بحلول عام 2024، وأكدتا التزامهما بالوصول إلى حد الـ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي حدده حلف الناتو.

ومن المقرر أن تزيد ألمانيا من نفقاتها الدفاعية بمقدار 4 مليارات يورو، لتصل إلى 42.9 مليار يورو في عام 2019، أو 1.31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتزيد ألمانيا من نفقاتها الدفاعية للسنة الرابعة على التوالي، ومن المقرر أن تزداد بنسبة 80 بالمئة بحلول عام 2024، حسبما أعلنت وزيرة الدفاع.

كما نفت فون دير لاين صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم سحب قواتها من ألمانيا.

المصدر: رويترز