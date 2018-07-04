فرنسا.. مواجهات عنيفة بين الأمن ومحتجين على مقتل شاب برصاص الشرطة

اندلعت أعمال عنف في عدد من أحياء مدينة نانت الفرنسية ليلة الثلاثاء إثر مقتل شاب (22 عاما) برصاص شرطي أطلق عليه النار بعدما صدم بسيارته شرطيا آخر أثناء محاولته الفرار من حاجز أمني.

وقال مدير شرطة المدينة جان كريستوف برتران إنه في قرابة الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، أوقفت الشرطة سيارة لارتكابها مخالفة، ولكن السائق الذي تظاهر بأنه يترجل من سيارته دهس شرطيا مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة في ركبتيه فأطلق أحد زملائه النار وأصاب الشاب الذي لقي مصرعه.

وبحسب مصادر أمنية فإن الشاب أصيب في الشريان السباتي وأعلنت وفاته لدى وصوله إلى المستشفى.

من جهته قال المدعي العام في نانت بيار سينيس في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه تم فتح تحقيق لتحديد الظروف التي دفعت الشرطي لاستخدام سلاحه.

وفور شيوع نبأ وفاة الشاب اندلعت أعمال عنف في عدد من الأحياء الحساسة في المدينة حيث نزل إلى الشوارع شبان مسلحون بقنابل حارقة وأضرموا النيران في سيارات وفي مركز تجاري، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وصرح أحد سكان المنطقة ويدعى ستيفن (24 عاما) أنه سمع دوي انفجارات، قائلا "كل شيء كان يحترق.. ألسنة النيران تلتهم حاويات نفايات وسيارات وكان الشبان يحطمون كل شيء، وقد استمر هذا الأمر وقتا طويلا جدا".

من جهتها ذكرت رئيسة بلدية نانت جوهانا رولاند أنها تفكر بهذا الشاب القتيل وبأسرته وبكل سكان الحي الذي يقطنه وسكان أحياء نانت، مؤكدة أن الشرطة والقضاء المستقل يجب عليهما أن يوضحا بكل شفافية ما الذي جرى.

كما دعت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه إلى الهدوء لأنه سيتم احترام دولة القانون تماما، مشددة على أن السلطات القضائية والهيئة العامة للتفتيش في الشرطة الوطنية أبلغتا بالحوادث لإلقاء الضوء عليها بشفافية كاملة.

وبحسب مصدر أمني فإن الشرطة لم تعتقل أحدا خلال أعمال الشغب هذه، علما بأنها نشرت حوالي 200 شرطي لإعادة الأمن إلى المدينة.

المصدر: أ ف ب